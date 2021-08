Mercato Lazio: il tempo stringe, e Sarri sbuffa

Non è mai facile per i tifosi laziali assistere al mercato biancoceleste. Il tempo inizia ad essere poco, domani terminerà il ritiro tedesco e tra due settimane inizierà il campionato di Serie A. Se Sarri ha potuto lavorare più o meno col centrocampo completo e con la difesa quasi (mancava solo Acerbi), per l’attacco la situazione è differente. Dei 3 attaccanti “titolari”, solo Anderson ha svolto l’intera preparazione, mentre Immobile e Correa sono rientrati da pochi giorni, con quest’ultimo tutt’altro che sicuro di rimanere.

Urgono rinforzi, e alla svelta. Per quanto riguarda il discorso esterni offensivi ormai sembra abbastanza chiara l’idea della Lazio, come sottolineato anche dal Corriere dello Sport. Ossia chiudere un solo acquisto se dovesse rimanere il Tucu, due se invece dovesse andar via. In caso di addio il sostituto sarebbe Kostic (almeno 20 milioni), con l’Eintracht che sta trattando Hauge dal Milan per sostituirlo.

Gli altri nomi, al momento, sono poco più che suggestioni. Sfumato Brandt del Dortmund, fantascienza pensare ad Insigne, in crisi col Napoli e il cui nome è circolato debolmente nei giorni scorsi, un candidato più serio sarebbe invece l’ex Inter Shaqiri che alla fine potrebbe liberarsi dal Liverpool a un costo minimo. Altri due possibili colpi, meno appetibili però per la tifoseria, sono Brekalo che è in uscita dal Wolfsburg. Sullo sfondo, poi, anche Januzaj della Real Sociedad.

OMNISPORT | 06-08-2021 08:35