Mercato LBA, Milano-Musa: parla l'agente

29-12-2021 13:16

Il bosniaco Dzanan Musa è un obiettivo di mercato per l’Olimpia Milano.

Dopo un dicembre non al top a causa anche dei seri infortuni di Dinos Mitoglou, Shavon Shields e Luigi Datome. I biancorossi, ai quali nei giorni scorsi era stato offerto Marcquise Reed, avrebbero messo nel mirino anche Dzanan Musa, che archiviata qualche stagione deludente in NBA tra Brooklyn e Detroit, nei primi mesi del 2021 è tornato in Europa, vincendo l’Eurolega con l’Efes. In estate la firma in Spagna, con una neopromossa in Liga ACB, il Rio Breogan.

Proprio in Spagna si sta comportando piuttosto bene in questa prima parte di stagione, tanto che ha attirato su di se le attenzioni di parecchie squadre.

Misko Raznatovic, agente di Dzanan Musa, ha replicato proprio alle recenti voci di mercato che vedrebbero il bosniaco obiettivo dell’Olimpia Milano e di altri club di EuroLeague.

“Dopo le prestazioni di Musa in ACB con il Breogan è comprensibile che diversi grandi club europei abbiano mostrato interesse. Tuttavia, al momento, queste offerte non vengono prese seriamente in considerazione, perché semplicemente non c’è fretta di trovare contratti più redditizi oggi. Musa ha solo 22 anni, ne ha passate tante, sta giocando il miglior basket della sua vita, non toglie il sorriso dalle labbra e io non sono uno di quelli che pensano di doverlo fermare per qualsiasi motivo in questa sua esperienza. Ci vuole un grande miracolo perché lui cambi squadra in questa stagione”.

