Svolta Maldini: il Milan mette le mani su Dybala, Inter superata

Il rinnovo in extremis di Paolo Maldini e Frederic Massara sblocca lo stallo di mercato del Milan : i campioni d'Italia devono ora recuperare il tempo perduto, soprattutto nei confronti delle avversarie Inter e Juventus, che hanno ufficializzato o stanno per ufficializzare gli ingaggi di big come Romelu Lukaku, Paul Pogba e Angel Di Maria. L'entourage di Dybala non è soddisfatto dall'ultima offerta nerazzurra, e la pista che porta l'argentino al Milan prende così improvvisamente quota.Leggi l'articolo08:09