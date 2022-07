Il Milan ora fa sul serio per Paulo Dybala

01-07-2022 08:51

Finita la telenovela dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, il Milan punta l’attenzione sul mercato, per recuperare il terreno perduto nei confronti di Inter e Juventus.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri stanno pianificando un grande colpo in attacco: Paulo Dybala. La Joya, che mercoledì si è svincolata dalla Juventus, è stata corteggiata nelle ultime settimane soprattutto dall’Inter, che con l’arrivo di Romelu Lukaku ha però frenato la trattativa, bisognosa prima di vendere causa tetto ingaggi.

L’entourage di Dybala non è soddisfatto dall’ultima offerta nerazzurra, e la pista che porta l’argentino al Milan prende così improvvisamente quota. Sarebbero in corso i contatti tra gli uomini di mercato rossoneri e gli agenti del giocatore, che hanno dato segnali positivi per una possibile intesa.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE