01-07-2022 22:18

Il Milan non sta lavorando soltanto in entrata sul mercato, ma anche in uscita. Chi è certo di indossare ancora la maglia rossonera la prossima stagione è Antonio Mirante, il portiere 38enne che il 13 ottobre 2021 ha firmato col club campione d’Italia in carica.

Questo il comunicato: “AC Milan comunica di aver esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto di Antonio Mirante fino al 30 giugno 2023“, a riportarlo è il sito ufficiale del club rossonero.