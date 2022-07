Svolta Maldini: il Milan mette le mani su Dybala, Inter superata

01-07-2022 08:08

Il rinnovo in extremis di Paolo Maldini e Frederic Massara sblocca lo stallo di mercato del Milan: i campioni d’Italia devono ora recuperare il tempo perduto, soprattutto nei confronti delle avversarie Inter e Juventus, che hanno ufficializzato o stanno per ufficializzare gli ingaggi di big come Romelu Lukaku, Paul Pogba e Angel Di Maria. In attacco si punta al grande colpo: Paulo Dybala.

Milan, si svolta: avanti tutta per Dybala

L’accordo al fotofinish raggiunto dai due dirigenti torna a far sperare i tifosi rossoneri, delusi da un mercato fino a questo momento sotto tono, caratterizzato solo dall’arrivo di Origi e dal riscatto di Florenzi. Ora si scommette sul grande colpo di mercato, in primis in attacco: tutto porta a Paulo Dybala. La Joya, che proprio giovedì si è svincolata dalla Juventus, è stata corteggiata nelle ultime settimane soprattutto dall’Inter, che con l’arrivo di Romelu Lukaku ha però frenato la trattativa, bisognosa prima di vendere causa tetto ingaggi.

L’entourage di Dybala non è soddisfatto dall’ultima offerta nerazzurra, e la pista che porta l’argentino al Milan prende così improvvisamente quota. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono in corso i contatti tra gli uomini di mercato rossoneri e gli agenti del giocatore, che hanno dato segnali positivi. Potrebbe essere il primo vero colpo da Champions per il Diavolo, un segnale chiaro alle avversarie.

Milan: gli altri nomi per l’attacco

Oltre all’argentino restano caldissime altre opzioni, seguite nelle ultime settimane dal duo Maldini-Massara, che puntano in primo luogo a cercare un trequartista in grado di coprire l’addio di Kessié, oltre ad un’ala destra. Tra i nomi più quotati ci sono Asensio, in uscita dal Real, il marocchino del Chelsea Ziyech, anche lui verso l’addio a Londra, le stella del Club Bruges De Ketelaere e Noa Lang (vicino però all’Arsenal), e il jolly del Sassuolo Hamed Junior Traorè.

Maldini: “Partiamo in ritardo, ora un futuro vincente”

Paolo Maldini all’uscita dalla sede del Milan ha così espresso la sua soddisfazione per il rinnovo: “È tutto a posto, all’ultimo abbiamo rinnovato. Siamo contenti di essere qui e della stagione, di programmare un futuro sempre vincente. Come sarà il Milan? Adesso vediamo, c’è tempo. Siamo partiti un po’ in ritardo ma recupereremo. Sono molto felice”. In giornata dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del prolungamento del contratto: secondo le indiscrezioni Maldini e Massara avrebbero rinnovato per due stagioni, con opzione per un terzo anno.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE