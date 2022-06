Milan, Maldini e Massara possono gioire ma non è ancora finita

30-06-2022 22:21

Alla fine, la notizia che tutti i tifosi rossoneri aspettavano è arrivata: Il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini ha accettato le condizioni della proprietà e ha detto sì al prolungamento del suo contratto, stessa cosa per Frederic Massara. Si attende adesso soltanto l’ufficialità: come riporta Sportmediaset, la comunicazione del club dovrebbe arrivare nella mattinata di venerdì.

Milan, Maldini e Massara rinnovano: le parole dell’ex capitano

La lunga telenovela ha tenuto col fiato sospeso sia i tifosi che i diretti interessati. Paolo Maldini e Massara sono stati i due artefici dello scudetto del Milan e meritavano sicuramente il rinnovo del contratto. Gli ultimi aspetti sostanziali da concordare col fondo Elliott sono stati chiariti, la coppia dirigenziale potrà continuare a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa dei campioni d’Italia.

All’uscita di Casa Milan, Paolo Maldini non ha nascosto la propria soddisfazione per il rinnovo: “Se abbiamo trovato l’accordo? Tutto a posto. All’ultimo ma il rinnovo è arrivato. Come sarà il nuovo Milan? Vedremo, siamo un po’ in ritardo ma recupereremo. Quanto sono soddisfatto? No, sono felice, anche se magari non si vede. Sono molto felice”.

Milan, gli elogi di Massara a Pioli

Nel frattempo proprio Frederic Massara, in occasione dell’apertura del calciomercato, ha parlato della grande stagione del Milan: “L’intuizione più geniale? Non è questione di intuizioni. È cultura del lavoro, entusiasmo, coralità, un team che costruisce la squadra e un allenatore che mette i giocatori in condizione di crescere, una cosa fatta in modo eccellente da Pioli. È uno scudetto arrivato in modo collettivo, ci sono stati momenti di difficoltà ma tutti sono stati coinvolti e ognuno di loro ha dato qualcosa, anche chi ha giocato poco. Questo è merito del mister, ha fatto un lavoro straordinario e a lui va il ringraziamento di tutti i milanisti”.

Milan, Massara e l’addio di Donnarumma

Infine, Massara si è soffermato sull’addio di Donnarumma e la scelta Maignan: “Era una fase delicata ma non in riferimento a Donnarumma, che è un grande campione. Quando è arrivata la nuova proprietà c’è stata una strategia volta a risistemare la condizione economica, abbiamo dovuto ritrovare competitività senza scordare la sostenibilità. Dovevamo fare di necessità virtù. Questo ci ha portato a fare scelte difficili, delicate, ma siamo felici di aver trovato un portiere straordinario che farà la storia del Milan”.