Milan: via libera al duo Maldini-Massara, stop a Renato Sanches

Il Milan è frenato sul mercato. Si attende la firma del duo Maldini-Massara per sbloccare la situazione e dare il via alle impellenti trattative. L’obiettivo Renato Sanches sembra ormai sfumato definitivamente.

Milan, pronto un triennale per il duo Maldini-Massara

Il tempo scorre veloce, soprattutto in tempi di calciomercato. Attualmente la società rossonera è bloccata. Prima di qualsiasi mossa, si attende l’ufficializzazione del rinnovo del duo Maldini-Massara. Si vocifera di un accordo ormai raggiunto sulla base di un contratto triennale per entrambi i dirigenti.

La firma dovrebbe arrivare entro la fine della settimana, anche perchè i due dirigenti rossoneri hanno bisogno del via libera della nuova proprietà RedBird per cominciare ad allestire la rosa della prossima stagione con l‘obiettivo di mantenere il Milan ad altissimi livelli e, perchè no, provare a bissare il successo in campionato della stagione appena conclusa.

Milan, intanto Renato Sanches è sfumato

Nell’attesa delle firme di Paolo Maldini e Frederick Massara, un obiettivo del club rossonero si è allontanato clamorosamente. Si tratta di Renato Sanches. Dopo essere stato inseguito a lungo dal Diavolo, il portoghese pare abbia ormai fatto la sua scelta, ovvero andare a giocare al PSG di Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé.

Il club francese sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra monster per convincere il centrocampista portoghese a scegliere Parigi invece che Milano. Si parla di una proposta al Lille di ben 30 milioni di euro. Da ricordare che il Milan era disposto ad investire 15/18 milioni di euro per il cartellino del centrocampista portoghese.

Milan, ci sarebbe un piano B per il centrocampo

Svanito Renato Sanches, il Diavolo dovrà puntare su un altro profilo per sostituire Franck Kessié (nuovo giocatore del Barcellona). In realtà, ci sarebbe già un piano B, almeno questo è quanto filtra dall’interno dell’ambiente rossonero. Sicuramente sarà un giocatore di grande qualità e con esperienza internazionale.

Prendere il posto di Franck Kessié non è affatto semplice. E’ necessario avere certe qualità e anche la giusta personalità. Tra i nomi che circolano ci sarebbe anche quello di Jorginho (accostato spesso alla Juventus e ora anche alla Roma). Attenzione anche al nome di Enzo Fernandez, 21enne centrocampista in forza al River Plate.

