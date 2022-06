Milan, prestissimo i rinnovi di Maldini e Massara

19-06-2022 15:36

Il mercato del Milan si è un po’ bloccato a causa del mancato rinnovo di contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara, che dunque non conoscono ancora il proprio futuro a pochi giorni dalla scadenza.

Nei giorni scorsi vi erano stati dissapori e differenze di vedute con il nuovo proprietario Cardinale riguardo al nuovo ruolo della leggenda rossonera, che vorrebbe maggior libertà in sede di mercato.

Tutte incomprensioni destinate a superarsi, in quanto la Gazzetta dello Sport rivela che in settimana i due dirigenti metteranno la firma sul nuovo contratto. Da li in poi, ci si concentrerà esclusivamente sul mercato.

