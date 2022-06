Milan, il PSG si inserisce nella corsa a Renato Sanches

18-06-2022 20:53

Si complica la trattativa che avrebbe dovuto portare il mediano portoghese Renato Sanches, classe 1997, dal Lille al Milan, Dalla Francia infatti rimbalzano voci di un serio inserimento del PSG nella trattativa per l’ex Bayern Monaco.

Il Milan ha trovato da tempo l’accordo col giocatore, ma non si spinge oltre i 15 milioni per il cartellino, mentre il Lille ne chiede 30. Cifra che invece il PSG non ha problemi a investire, tanto da essere arrivato al punto di aver già contattato l’entourage del ragazzo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE