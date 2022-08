Milan, intriga la suggestione Kessie-bis: cosa vogliono i tifosi rossoneri?

Entro sabato il Barcellona deve tesserare i nuovi acquisti o rischia di perderli a zero, polemiche e spaccature sul web

Inter, Milan Skriniar ai saluti: ecco chi lo può sostituire

Come è noto sin dai primi giorni di questa sessione di mercato estiva, il rapporto tra l'Inter e Milan Skriniar non sembra essere destinato a durare ancora a lungo. Inter : per il dopo Skriniar spunta il nome di Caleta-Car. Inter : in sostituzione di Skriniar il favorito è Akanji. Inter : Omeragic, un giovane di talento per rimpiazzare Skriniar.

Milan, rinnovo per Tomori: tutte le cifre dell'accordo

Nel corso della giornata di ieri, nella sede del Milan è arrivato l'entourage di Fikayo Tomori per discutere del rinnovo dell'ex centrale del Chelsea con relativo aumento dell'ingaggio : servirà un altro incontro tra le parti, tuttavia entrambe le parti in causa sembrano essere soddisfatte dall'esito del summit interlocutorio e quindi l'ufficialità del prolungamento del contratto è attesa a breve. Milan : il rinnovo di Tomori per non cadere nell' incubo.