11-08-2022 11:16

Come è noto sin dai primi giorni di questa sessione di mercato estiva, il rapporto tra l’Inter e Milan Skriniar non sembra essere destinato a durare ancora a lungo. Il difensore slovacco, infatti, per rinnovare con i nerazzurri chiede oltre 7 milioni all’anno, ben oltre il tetto salariale imposto dal patron Steven Zhang. La società detentrice della coppa Italia sta sondando diverse piste per sostituire l’ex Sampdoria nel caso di una sua probabile partenza.

Inter: per il dopo Skriniar spunta il nome di Caleta-Car

Per il dopo Skriniar, promesso sposo al PSG, il nome presente sul tavolo della dirigenza dell’Inter è quello di Duje Caleta-Car del Marsiglia, difensore nazionale croato di 25 anni in scadenza nel 2023. Il centrale potrebbe arrivare per una cifra attorno ai 10 milioni di euro in virtù della sua scadenza contrattuale fissata per il 2023. L’olympique Marsiglia, però, non si vuole privare di un calciatore fondamentale per la squadra di Tudor a campionato iniziato, e par tale ragione la trattativa non sembra di facile risoluzione.

Inter: in sostituzione di Skriniar il favorito è Akanji

Nel caso di una partenza più che probabile di Milan Skriniar, l’Inter pensa a Manuel Akanji, membro del reparto arretrato della nazionale svizzera ed attualmente fuori dai piani tecnici del Borussia Dortmund. In scadenza a giugno 2023, il centrale rossocrociato rifiuta le proposte di rinnovo della BVB per il solo scopo di essere messo sul mercato senza scendere in campo. Il club tedesco valuta Akanji 20 milioni di euro, ma la dirigenza nerazzurra non intende offrirne più di 10.

Inter: Omeragic, un giovane di talento per rimpiazzare Skriniar

La terza opzione sul taccuino dell’Inter vede il nome del 20enne svizzero di origine bosniaca Becir Omeragic, che potrebbe arrivare in nerazzurro per una cifra attorno agli 8 milioni di euro dallo Zurigo e sarebbe un ottimo prospetto da far crescere per valorizzarlo pienamente all’ombra della Madonnina. Come ultima opzione, si segnala il nome di Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio.