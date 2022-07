Inter, Skriniar a Milano per parlare con il PSG

12-07-2022 18:36

Milan Skriniar si sta allontanando dall’Inter. Il difensore slovacco non è infatti a Lugano con i suoi compagni di squadra per la prima amichevole estiva, ma è invece rimasto a Milano per incontrare degli intermediari del Paris Saint-Germain. La trattativa procede dunque spedita.

Il giocatore è valutato dall’Inter 70 milioni di euro. Il PSG deve ancora rilanciare la propria offerta, dopo la prima da 50 più bonus. A questo punto potrebbe essere arrivata la settimana decisiva per la cessione di Skriniar. Così i nerazzurri potranno andare dritti con il Torino per Gleison Bremer.

