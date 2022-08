10-08-2022 13:29

Il presidente dell’Inter Zhang e il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si sono incontrati lunedì sera e il tema della conversazione era la cessione di un big. E il principale indiziato, almeno in teoria, resta lo slovacco Milan Skriniar, ma che debba partire subito prima dell’inizio del campionato non sembra consigliabile a una squadra che, oltretutto, in difesa nel precampionato ha fatto acqua da tutte le parti e che in questo modo si priverebbe di una delle pedine comunque fondamentali del reparto arretrato.



Inter: cessione di Skriniar per ora improbabile

Oltretutto la cessione non è nemmeno in vista, dato che al PSG non sembrano nemmeno pensare a offrire i 70 milioni di euro che vogliono Beppe Marotta e Piero Ausilio. Però si parla del Chelsea che, se non dovesse arrivare Fofana dal Leicester, avrebbe pronti 60 milioni per Skriniar. L’idea della proprietà, d’accordo con tecnico e dirigenti, starebbe diventando quella di trattenere il calciatore, che se ne andrebbe solo se arrivasse un’offerta di almeno 60 milioni, cosa al momento altamente improbabile.

Inter: può arrivare Akanji dal Borussia Dortmund

Stante l’incertezza della situazione Skriniar però l’Inter pare aver messo seriamente nel mirino il difensore centrale del Borussia Dortmund Manuel Akanji e la Gazzetta dello Sport lo conferma, scrivendo che il club tedesco ha messo fuori squadra il 27enne svizzero di origini nigeriane, ma ora si profila il braccio di ferro sul prezzo: Akanji è quotato 20 milioni, ma il costo potrebbe dimezzarsi anche perché lui, sempre secondo la rosea, lui vuole solo l’Inter.

Inter: se parte Dumfries, possibili un paio di rinforzi

C’è però anche in ballo la possibile partenza di Denzel Dumfries. Lo sostiene oggi Tuttosport, che scrive che, in caso di cessione a 50 milioni di euro, i conti sarebbero a posto, Skriniar rinnoverebbe il contratto e si potrebbe investire, per esempio, su Akanji, ma anche su Singo del Torino, che però costa molto, e nella lista ci sono anche, come possibili arrivi, Odriozola, Lazzari e Castagne.

