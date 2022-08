La Fiorentina beffa Inter e Juve per Milenkovic

09-08-2022 19:32

Per un serbo che va via spezzando il cuore alla tifoseria, ce n’è un altro che è pronto a giurare fedeltà alla maglia della Fiorentina.

Il riferimento (piuttosto chiaro) è a Dusan Vlahovic nel primo caso, mentre Nikola Milenkovic si candida a diventare il nuovo leader della Viola per i prossimi 5 anni. Pronto infatti un contratto fino al 2027 per blindare il difensore classe 1997, che ha appena concluso la sua quinta stagione a Firenze.

Già 171 le presenze complessive con la Fiorentina per l’ex Partizan. Rocco Commisso vorrebbe che il difensore diventasse il nuovo simbolo dell’orgoglio Viola, che non sempre cede alle sirene delle big di mercato.

Il nome di Milenkovic è stato accostato più volte nel corso delle ultime settimane sia verso l’Inter – specie se dovesse partire Milan Skriniar – sia alla Juventus, ancora in cerca di un ultimo centrale per rinforzare la difesa. Ma ad oggi il serbo è destinato quasi sicuramente a restare in Viola per altri 5 anni.

Oggi, infatti, secondo Tuttomercatoweb la dirigenza viola avrebbe avuto il placet del serbo per la firma del nuovo contratto, con un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale (si parla di 2,2 milioni più bonus all’anno).

