Lazio, Acerbi verso l'addio: si allena con gli esuberi

27-07-2022 12:47

La Lazio sfoltisce la rosa a disposizione di Maurizio Sarri: il club capitolino ha ufficializzato ben cinque cessioni. Emanuele Cicerelli si trasferisce alla Reggina in prestito con obbligo di riscatto, Marco Alia va in Serie C al Monterosi a titolo definitivo, addio anche a Fabio Maistro, nuovo giocatore della Spal in Serie B. Luca Falbo è stato ceduto al Monopoli a titolo definitivo, mentre Nicolò Armini è un nuovo giocatore del Potenza, dove si è trasferito in prestito per la prossima stagione.

Negli ultimi giorni, insieme agli esuberi si è allenato a Formello anche Francesco Acerbi, ormai fuori dai piani di Maurizio Sarri: il giocatore, nel mirino di Inter e Juventus, non è stato convocato per il ritiro di Grassau, in Germania.

