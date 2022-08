11-08-2022 10:08

Nel corso della giornata di ieri, nella sede del Milan è arrivato l’entourage di Fikayo Tomori per discutere del rinnovo dell’ex centrale del Chelsea con relativo aumento dell’ingaggio: servirà un altro incontro tra le parti, tuttavia entrambe le parti in causa sembrano essere soddisfatte dall’esito del summit interlocutorio e quindi l’ufficialità del prolungamento del contratto è attesa a breve. Dopo il lavoro con Tomori, Maldini e Massara puntano a risolvere le questioni contrattuali di altri perni della squadra come Bennacer, Krunic, Tonali e soprattutto Rafael Leao, con la società rossonera che rimane certa di arrivare ad un’intesa rapida col giovane attaccante portoghese.

Milan: il rinnovo di Tomori per non cadere nell’incubo “parametro zero”

La strategia del Milan è proprio questa: anticipare il più possibile il rinnovo contrattuale dei calciatori rossoneri più rappresentativi per non cadere nell’incubo “parametro zero”, come accaduto negli ultimi ventiquattro mesi: si pensi ai vari Donnarumma, Calhanoglu, Kessiè e Romagnoli accasatisi altrove alla naturale scadenza del contratto. La blindatura di Tomori serve proprio a questo, nonostante un contratto ancora lungo, con scadenza 2025, con il club campione d’Italia che vorrebbe un prolungamento sino al 2027.

Milan: Tomori imprescindibile per il gioco di Pioli

A riferire i dettagli dell’accordo, con un adeguamento dell’ingaggio a circa 4 milioni bonus inclusi, è la Gazzetta dello Sport, la quale spiega che il difensore centrale è arrivato a Milanello il 21 gennaio 2021 dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto, diventando in pochissimo tempo un perno imprescindibile della squadra con il Tricolore sul petto, guadagnandosi il riscatto definitivo da parte del Milan nel giugno 2021 per una cifra attorno ai 28 milioni di euro.

Milan: rinnovo non solo per Tomori

In questa settimana il Milan non sta discutendo solo il rinnovo con l’entourage di Tomori. E’ vicino il prolungamento di contratto anche per Rade Krunic, in scadenza al 2024. La società ha proposto un rinnovo sino al 2026, con il placet dell’entourage del bosniaco che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con la tanto attesa fumata bianca.