Milan, l'imperativo è bloccare Leao: il piano per il rinnovo

14-07-2022 08:33

Rafael Leao è già a Milanello dove è ufficialmente iniziata la sua quarta stagione da rossonero, la prima da Campione d’Italia. Il portoghese nell’ultimo anno è stato protagonista con undici gol e dieci assist. Eppure non ha ancora rinnovato.

Milan, obiettivo rinnovo di Real

Leal è vero, non ha ancora rinnovato il proprio contratto ma non c’è agitazione all’interno dall’ambiente rossonero. È probabile che una discussione venga intrapresa più avanti, quando il mercato rossonero si concretizzerà e con maggiore tranquillità il portoghese potrà sentirsi ancora di più al centro del progetto. Per il momento non ci sono vere e proprie offerte, se non solo qualche interesse da parte dei club inglesi.

Milan, Leao: ottimismo per il rinnovo, la proposta

Di certo la clausola rescissoria a 150 milioni di euro scoraggia molti club. Il Milan punterebbe a rinnovare il contratto del portoghese per altri cinque anni (attuale scadenza nel 2024) inserendo sempre qualche condizione economica. La dirigenza è intenzionata a proporre il quinquennale da 6 milioni netti a stagione, che con il decreto crescita sarebbero 9 lordi. C’è ottimismo in casa Milan, non si vogliono intraprendere discussioni per Leao, con l’unica forse veramente interessata che è il Chelsea, ma che comunque dovrebbe affrontare il discorso clausola.

Milan, Leao è uno degli uomini simbolo

La dirigenza rossonera e lo stesso Pioli non sono infatti disposti a perdere un giocatore chiave negli schemi del Milan. Lo stesso Leal si trova bene a Milano e sa di avere un ruolo da protagonista nel club campione d’Italia. Questi primi giorni a Milanello sono trascorsi sereni con il giocatore pronto a migliorarsi rispetto alla scorsa stagione arrivando a puntare a 20 reti.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE