Ansia Milan: il Chelsea, oltre a Koulibaly, vuole un top rossonero

Il Milan è concentrato sul fronte acquisti ma deve guardarsi anche le spalle. Il Chelsea pare deciso a fare un tentativo per il vero top player dell’ultima stagione rossonera, ovvero Rafael Leao. Il portoghese è considerato incedibile dal Diavolo ma i Blues sembrano determinati a provarci.

Chelsea scatenato, non solo Koulibaly dall’Italia

Il Chelsea è pronto a saccheggiare la Serie A. Dopo essere stato costretto a “regalare” Romelu Lukaku all’Inter, il ricco club inglese è pronto a grandi spese. La trattativa con il Napoli per Kalidou Koulibaly pare ormai vicina alla classica fumata bianca. Il difensore centrale senegalese avrebbe già trovato l’accordo con i Blues.

Tuttavia, il Chelsea avrebbe un altro obiettivo. Si tratterebbe di Rafel Leao, trascinatore del Milan nell’ultima stagione (determinante per la vittoria dello Scudetto). La società rossonera non ha nessuna intenzione di lasciar partire il suo giovane fuoriclasse ma il Chelsea ha le risorse economiche per provare a farsi avanti in maniera convincente.

Milan, il rinnovo di Leao è ancora in divenire

L’unico modo che il Milan ha per blindare Rafael Leao è rinnovargli il contratto (in scadenza nel 2024, clausola rescissoria a 150 milioni di euro). Se ne parla da diverso tempo ma, al momento, non si è ancora giunti alla firma sul nuovo contratto. Dopo la conferma del duo Maldini-Massara, i tifosi rossoneri attendono, con ansia, la notizia del rinnovo del giovane portoghese.

Più tempo passa e più aumentano le possibilità che il Chelsea possa davvero inserirsi e provare a strappare Rafael Leao al Milan. I Blues potrebbero mettere sul piatto una cifra monster per il talento ex Lille, autore di 14 reti (pesantissime) nel corso dell’ultima stagione.

Milan, Leao è incedibile ma altri assolutamente no

Se Rafael Leao è considerato incedibile, non vale lo stesso discorso per altri giocatori attualmente nella rosa rossonera. Salutato Alessio Romagnoli (nuovo difensore della Lazio) e Samu Castillejo (al Valencia di Rino Gattuso), la società rossonera starebbe ragionando anche su Ante Rebic e Alexis Saelemaekers.

Davanti a proposte interessanti, entrambi potrebbero salutare Milanello. Con i soldi incassati, il Diavolo ha fretta di chiudere l’accordo con il Club Brugge per il classe 2001 Charles De Ketelaere, il vero obiettivo per il ruolo di trequartista.

