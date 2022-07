12-07-2022 17:05

Il Chelsea adesso fa sul serio. I Blues vogliono Kalidou Koulibaly e c’è anche il primo vero passo deciso nei confronti del Napoli, dato che hanno presentato un’offerta vicina ai 40 milioni di euro.

Koulibaly: la proposta dei Blues al Napoli

Il futuro di Koulibaly si sta così allontanando da quello del Napoli, con il Chelsea che ha deciso di fare una prima offerta al club di Aurelio De Laurentiis. I Blues hanno già perso in questa sessione di mercato a parametro zero Antonio Rudiger e Andreas Christensen, andati rispettivamente al Real Madrid e al Barcellona, e hanno urgente bisogno di acquistare un difensore centrale. Koulibaly è la loro prima scelta, vista l’offerta di circa 40 milioni per un giocatore il cui contratto con il Napoli scadrà nel 2023.

Chelsea e Koulibaly: c’è l’accordo

Il difensore senegalese si era già avvicinato nelle scorse ore al Chelsea. Infatti, pare proprio che nel fine settimana il procuratore di Koulibaly, Fali Ramadani, abbia raggiunto l’accordo con la nuova proprietà americana dei Blues per un ricco contratto di tre anni a nove milioni circa a stagione. Con l’intesa trovata fra giocatore e Chelsea, manca adesso il sì del Napoli all’offerta fatta. Il club partenopeo vuole provare a monetizzare più possibile in questa sessione di mercato per non perderlo a zero tra un anno.

Napoli e Koulibaly: siamo ai saluti

Il Napoli aveva fatto la sua offerta a Koulibaly per il rinnovo del contratto: cinque anni con uno stipendio da sei milioni netti a stagione. Ma il giocatore ha deciso di rifiutare e a questo punto non vuole più considerare nemmeno l’ipotesi Juventus. Il difensore ha scelto il Chelsea e un nuovo campionato dove mettersi in gioco come la Premier League. Dopo otto stagioni, con una Supercoppa e una Coppa Italia in bacheca, l’avventura al Napoli di Koulibaly è così destinata a chiudersi. Luciano Spalletti dovrà farsene una ragione.

