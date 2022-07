Napoli: Koulibaly vuole la Premier League

11-07-2022 13:37

Molto probabilmente il futuro del difensore senegalese sarà molto lontano da Napoli.

Difficilmente il centrale rimarrà in Italia nonostante la generosa offerta partenopea: nelle ultime ore infatti, il club campano, ha offerto a Koulibaly ha offerto 6 milioni netti per altri cinque anni, dunque fino al 2027.

Ma, stando a quanto si legge sulle colonne de La Repubblica, la voglia del senegalese è quella di misurarsi con la Premier League. “Non è solo una questione di soldi”, si legge sul quotidiano che sottolinea come sia decisivo il faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis “che dovrebbe andare in scena giovedì a Dimaro”.

Per cui niente Juventus. Il difensore è sempre più attratto dalle sirene inglesi per accasarsi in una big che giochi la Champions.

