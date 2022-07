Serie A Milan: torna alla ribalta il rinnovo di Rafael Leao

09-07-2022 09:49

Dopo mesi di trattative è calato un enorme silenzio intorno al rinnovo di contratto di Rafael Leao, al momento in scadenza nel 2024 e vincolato da una clausola rescissoria di 150 milioni di euro.

Tuttavia, il problema Sporting pone una spada di Damocle sopra la trattativa. Il giocatore infatti deve pagare 20 milioni di euro al club lusitano oltre ad avere il 20% dello stipendio pignorato. Sia il procuratore Mendes sia il Milan si erano offerti di risolvere il problema, ma l’offerta, rivela Tuttosport, sarebbe stata respinta.

Per rinnovare, Leao chiede al Milan un ingaggio di 7 milioni di euro più una commissione enorme a Mendes, proprio per risolvere il problema Sporting. Al momento non è una priorità per il Diavolo, ma senza dubbio la cosa andrà rispolverata a breve.

