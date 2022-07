12-07-2022 12:14

Mentre il Milan va all’attacco sul mercato per assicurare a Stefano Pioli l’uomo di qualità sulla trequarti atteso dal tecnico rossonero – il belga del Bruges Charles De Ketelaere resta la prima opzione per Paolo Maldini – dall’Inghilterra arriva una notizia che mette i brividi ai tifosi dei campioni d’Italia.

Milan, Leao nel mirino del Chelsea

Secondo il Guardian, infatti, dopo aver sistemato il suo nuovo assetto societario il Chelsea sarebbe pronto ad avviare la sua campagna acquisti con un grande colpo in attacco. E nel mirino del club londinese sarebbe finita proprio la stella per eccellenza del Milan scudettato: Rafael Leao.

L’attaccante portoghese, giocatore chiave per la rincorsa al tricolore del Milan, è incedibile per la dirigenza rossonera, che per spaventare la concorrenza ha chiarito come Leao non valga meno di 118 milioni di euro.

Ziyech al Milan per Leao al Chelsea

Una cifra abnorme, che però potrebbe non bastare per fermare il Chelsea: il club londinese, infatti, potrebbe giocarsi la carta Ziyech, esterno offensivo mancino che piace molto al Milan e il cui cartellino potrebbe essere inserito nella trattativa per Leao.

I tifosi del Milan in ansia per Leao

L’interesse del Chelsea per il portoghese, al momento, ha avuto solo l’effetto di spaventare i tifosi del Milan. “Voglio vederli che appena arrivati cedono Leao: in America deve restare Cardinale, altro che closing”, scrive su Facebook Mino protestando contro la nuova proprietà del Milan. Raffaella, invece, è già rassegnata: “Sarebbe una grave perdita ma purtroppo non possiamo competere con i club di Premier! Per cui se l’offerta è alta va venduto e poi i soldi reinvestiti”. Luca concorda: “Fosse vero che offrono 118 milioni di euro non bisognerebbe pensarci un secondo”.

Giovanni, invece, non ci sta: “Leao ha altri due anni di contratto col Milan, non va da nessuna parte”. Anche Aldo protesta: “Una squadra che vuole puntare in alto farebbe di tutto per mantenerlo, Berlusconi già lo avrebbe blindato”.

Anche per Marco è importante confermare Leao: “Va a finire che non prendiamo De Ketelaere e poi ci viene rifilato come al solito che il nostro acquisto è trattenere Leao (senza rinnovo ovviamente)!”. Luca, infine, risponde a coloro che si dicono disponibili alla cessione di Leao: “Ma seriamente vi augurate che venga venduto? Mi sa che voi non avete ancora capito che tipo di fenomeno può diventare”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE