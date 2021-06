Ufficiale, il Milan riscatta Tomori dal Chelsea

Fikayo Tomori è un giocatore del Milan a titolo definitivo: esercitata l’opzione di riscatto del cartellino dal Chelsea. L’ufficialità era nell’aria dalla giornata di mercoledì e nel primo pomeriggio del giovedì è arrivata anche la conferna da parte di rossoneri e Blues.

Sia Milan, che Chelsea, hanno evidenziato il passaggio del giocatore inglese alla corte di Pioli in maniera definitiva dopo il prestito della passata annata:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Tomori dal Chelsea FC. Il difensore inglese continuerà a vestire la maglia rossonera fino al 30 giugno 2025”.

Autore di una prima ottima stagione con il Milan, Tomori passa al club meneghino per 28 milioni. Si tratta del secondo acquisto per i rossoneri, dopo l’ingaggio dell’estremo difensore Maignan, che sostituirà Donnarumma tra i pali dopo aver convinto con il Lille, laureandosi Campione di Francia.

Tomori ha fatto il proprio esordio con il Milan a gennaio nel Derby di Coppa Italia perso contro l’Inter, al posto dell’infortunato Kjaer: grande decisione e personalità in una delle gare più attese dell’anno e strada in discesa per le gare successive, in cui si è sempre fatto trovare pronto.

Il ragazzo inglese, non convocato per Euro2020, ha ringraziato il Chelsea per gli anni Blues, squadra in cui ha giocato quasi tutta la sua carriera, compresi ben undici anni nelle giovanili e un quadriennio tra i grandi, con le esperienze in maglia Derby County, Brighton e Hull nel mezzo.

Giocatore delle grandi occasioni, Tomori ha segnato l’unico goal con la maglia del Milan nel roboante 3-0 contro la Juventus: stacco di testa e rete fondamentale in chiave scontri diretti, essenziali per ribaltare il 3-1 dell’andata e mettere un piede avanti nel discorso Champions League, poi effettivamente arrivata.

