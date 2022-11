Mercato, Nkunku blocca tutte le offerte e aspetta il Real Madrid

07-11-2022 16:59

Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano catalano El Nacional, l’attaccante franco-congolese Cristopher Nkunku vorrebbe giocare in coppia con Vinicius Junior al Real Madrid, rivolgendosi direttamente a Florentino Pérez.

Messa in stand-by quindi l’offerta del Chelsea di 60 milioni al Lipsia, società dove milita Nkunku, per l’acquisto del giocatore. Nel frattempo anche il PSG sta valutando di riprenderlo dopo averlo ceduto ad un prezzo di gran lunga inferiore.

Comunque vada il Lipsia non intende cederlo prima della fine della stagione in modo da avere una freccia in più al proprio arco per il prosieguo della Champions League, che vedrà i tedeschi opposti City di Guardiola negli ottavi. Lipsia che si dimostra ancora una volta società rigeneratrice di talenti: Nkunku è solo l’ultimo, prima di lui sono passati di lì Sadio Manè, Timo Werber e Naby Keita, solo per citarne alcuni.