Mercato PSG, pronta una super offerta per Maguire

Dopo la recente eliminazione dalla Champions League, i parigini guardano avanti e mettono nel mirino il difensore inglese: sul piatto oltre 50 milioni di euro e l’ennesimo stipendio record.

10-03-2023 21:42

Smaltire in fretta la cocente eliminazione dalla Champions League, e come farlo? Basta tuffarsi sul mercato. È questo il “segreto” del Psg che ancora una volta ha pagato dazio lungo il cammino europeo.

Ora in cima alla lista della spesa per la prossima stagione c’è il difensore inglese Harry Maguire. Attualmente in forza al Manchester United è cosa certa che in estate cambierà aria. I francesi stanno alla finestra e preparano l’ennesima offerta da capogiro: pronti 56,5 milioni di euro per il cartellino ed un ingaggio settimanale che si aggira intorno ai 226 mila euro, oltre 12 milioni all’anno.