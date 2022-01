26-01-2022 07:32

Sabatini sta ricostruendo, velocemente, la Salernitana. In attesa di news confortante sul fronte Diego Costa, la trattativa per Fazio, forte difensore centrale in forza alla Roma, sarebbe a buon punto.

Il difensore argentino, 34 anni, avrebbe già dato il suo ok, ora servirà trovare un accodo sulla durata del contratto e sulla parte economica. Il contratto di Fazio con i giallorossi è in scadenza a giugno.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT