Mercedes, Hamilton non al top ma in Canada ci sarà

13-06-2022 15:31

Avevano fatto preoccupare le parole pronunciate da Toto Wolff al termine del Gran Premio d’Azerbaijan sulle condizioni di Lewis Hamilton ma alla fine, nonostante gli evidenti problemi fisici palesati a Baku, il britannico sarà della partita anche in Canada.

“La schiena è un po’ dolorante, ma non ho nulla di grave per fortuna. Mi sono sottoposto ad agopuntura e fisioterapia con Angela Cullen e sto andando dal mio team per lavorare con loro” ha spiegato su Instagram il sette volte iridato.

“Dobbiamo continuare a lottare. Non c’è momento migliore di quello attuale per restare uniti. Questo weekend sarò presente, non me lo perderei per nulla al mondo. Auguro a tutti una giornata ed una settimana straordinaria”.

Scongiurato dunque il forfait del nativo di Stevenage a Montreal, pista dove Hamilton si è imposto per sette volte in carriera.