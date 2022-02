Mercedes, Russell: “Durante l’anno la W13 migliorerà velocemente”

21-02-2022 14:10

Il countdown verso l’inizio della nuova stagione è ufficialmente iniziato. George Russell è impaziente di trovare il giusto feeling con la sua nuova monoposto che da quest’anno sarà la Mercedes.

Secondo il pilota inglese la Mercedes W13 ha margini di sviluppo impressionanti. Il pilota inglese è convinto che con il nuovo regolamento le monoposto cambieranno tanto durante la stagione e che per questo bisogna lavorare sulla distanza, comprendendo al meglio dove intervenire per tirare giù secondi preziosi. Il talento britannico ha inoltre posto l’accento sulla questione pneumatici e l’effetto suolo, due novità che saranno fondamentali.

“Non è tanto importante essere i più veloci in Barhein, perché il campionato dura 23 gare. Anche l’anno scorso Mercedes ha recuperato sulla Red Bull e a fine stagione aveva il pacchetto migliore – le parole di Russell a GPBlog.com – Quest’anno lo sviluppo sarà ancora più grande, sarà impressionante. Dobbiamo capire al meglio le nuove regole, soprattutto l’effetto suolo, le gomme da 18 pollici e come questi due aspetti interagiranno tra loro. Bisognerà saper ragionare sulla distanza perché le cose cambieranno molto velocemente. Personalmente credo di essere arrivato in Mercedes nel momento migliore, quando ripartiamo tutti da zero”.

