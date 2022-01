Mercedes, Wolff: “Sei squadre in lotta per il titolo”

24-01-2022 12:53

Il nuovo regolamento tecnico mixato alle nuove vetture e la riduzione del budget cap porterà non poche sorprese nel circus della F1.

Secondo Toto Wolff, questi cambiamenti ci permetteranno di vedere più battaglie in pista con protagoniste addirittura sei squadre per la contesa iridata.

“Ovviamente i team che avevano le tasche profonde non sono particolarmente contenti di aver perso un vantaggio – ha dichiarato Wolff, intervistato da Auto Motor und Sport – Il tutto è degenerato in una corsa agli armamenti tra Red Bull, Ferrari e noi. Ora sarà tutto più equilibrato. Penso che ci siano cinque o sei squadre che possono vincere in futuro. Questo è un bene per lo sport. Non è sempre la stessa squadra che vince il Super Bowl”.

Sulla carta i cambiamenti voluti dalla FIA andrebbero proprio in questa direzione, ma sarà sempre la pista a dare il verdetto finale.

