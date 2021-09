Merckx stronca Evenepoel: "È egoista, sbagliato portarlo al Mondiale"

Il Belgio padrone di casa ha conquistato quattro medaglie nelle prove a cronometro del Mondiale 2021. Ancora nessun oro, però, che è atteso dalla prova in linea maschile élite nella quale Wout Van Aert, argento a cronometro alle spalle di Filippo Ganna pur in un percorso poco adatto alle sue caratteristiche, partirà come favorito complice le precarie condizioni dell’olandese Mathieu Van der Poel.

Van Aert dovrà avvalersi della collaborazione di Remco Evenepoel, terzo nella prova a cronometro. A patto che tale collaborazione arrivi, cosa della quale non è sicuro Eddy Merckx.

La leggenda del ciclismo belga e mondiale non ha infatti risparmiato critiche al ct Sven Vanthourenhout per aver inserito Evenepoel tra i corridori della prova in linea.

“Se davvero c’è un unico capitano, allora non devi portare Evenepoel – ha dichiarato Merckx a ‘La Dernière Heure’ – Quella di fare Van Aert capitano unico è una decisione giusta, ma non era necessaria. Se due atleti si mettono in evidenza, è difficile lasciare il secondo a casa”.

‘Il Cannibale’ ha poi stroncato il talento classe 2000, ricordando l’attacco “suicida” nella prova olimpica di Tokyo vinta da Carapaz, che ha danneggiato proprio Van der Poel: “Se c’è un solo leader, però, non devi portare Evenepoel. Corre solo per sé, l’abbiamo visto alle Olimpiadi. A Tokyo credo siano state fatte convocazioni sbagliate, in troppi non erano in forma: Van Avermaet aveva faticato al Tour, Vansevenant è bravo ma ancora troppo giovane, Van Aert è rimasto troppo isolato nel finale”

OMNISPORT | 23-09-2021 10:51