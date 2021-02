Messi al Psg? Verratti: "Un sogno, con Leo e Neymar mi rilasso in campo"

Le voci di un possibile arrivo in estate di Lionel Messi al Psg sono più vive che mai. I rapporti tra Barcellona e l’argentino sembrerebbero al capolinea, già da un anno. I campioni di Francia sono una delle poche squadre al mondo a potersi permettere l’ingaggio del sei volte Pallone d’Oro.

A Canal+, Marco Verratti ha parlato di questa possibilità: “Ovviamente mi piacerebbe giocare con Messi. Averlo in squadra sarebbe magnifico, per me sarebbe l’ennesimo regalo che mi fa il calcio. Io darei palla a Neymar e a Messi e me me ne starei dietro solo per guardarmeli per un po’”.

OMNISPORT | 08-02-2021 12:44