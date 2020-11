Messi e il malessere prepartita: una storia già vista

Ricordate i problemi di Lionel Messi? L’argentino, nel corso degli anni, ha accusato malesseri durante le partite che lo hanno portato, in alcuni casi, a rimettere in campo, a causa delo stress indotto dalla tensione del momento.

Stanotte, durante Argentina-Paraguay, è capitato di nuovo. Già dall’inno, mentre Messi cercava di stare fermo e di nascondere il suo malessere, è apparso chiaro che ci fosse qualcosa che non andava.

Irrequieto, poco prima del calcio d’inizio e durante i primi minuti, è sembrato avere dei conati, tanto che lo staff a bordocampo gli ha dato una gomma da masticare per alleviare questa sensazione. Messi, come ha ammesso lui stesso in diverse occasioni, soffre di rinosinusite cronica, un problema che può causare nausea e malessere generale.

Tuttavia, contro il Pragauay si è ripreso dopo le difficoltà iniziali ed è anche andato a segno, benché il suo gol sia stato annullato dopo la revisione al Var. La partita è finita uno a uno.

OMNISPORT | 13-11-2020 10:36