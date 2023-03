Miami, rischio Alcaraz per Sinner

L'azzurro potrebbe incrociare dagli ottavi Rublev e Ruud: in semifinale l'eventuale rivincita di Indian Wells con il numero 1 del mondo.

20-03-2023 19:40

Carlos Alcaraz sarà sul cammino di Jannik Sinner anche ai Masters 1000 di Miami, in programma dal 22 marzo al 2 aprile, e anche quest’incrocio potrebbe arrivare all’altezza della semifinale.

Il Nr. 11 del Ranking, migliore tra gli italiani, è stato difatti collocato dal sorteggio nella parte alta del tabellone assieme al NR. 1, detentore del trofeo: Sinner esordirà contro il serbo Djere (o un avversario proveniente dalle qualificazioni), per poi cercare, in teoria contro Dimitrov, l’accesso agli ottavi di finale; i principali ostacoli verso la rivincita di Indian Wells sarebbero Rublev prima e Ruud poi. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sono stati invece collocati nella parte bassa del tabellone: il romano incontrerà Galan o McDonald, l’apuano invece Coria o Lehecka. Se Fabio Fognini sfiderà il NR. del Ranking Lestienne, con il quale non ha precedenti, c’è Dominic Thiem, ai tempi NR. 3 del Ranking, sulla strada di Lorenzo Sonego.

Il sorteggio degli italiani:

[10] Jannik Sinner BYE (poi Djere o un qualificato)

[18] Lorenzo Musetti BYE (poi Lehecka o Coria)

[19] Matteo Berrettini BYE (poi McDonald o Galan)

Lorenzo Sonego vs Dominic Thiem (AUT)

Fabio Fognini vs Constant Lestienne (FRA)

Gli ipotetici ottavi di finale

[1] Alcaraz (ESP) vs [16] Paul (USA)

[9] Fritz (USA) vs [7] Rune (DEN)

[3] Ruud (NOR) vs [13] Zverev (GER)

[10] Sinner (ITA) vs [6] Rublev

[8] Hurkacz (POL) vs [11] Norrie (GBR)

[15] De Minaur (AUS) vs [4] Medvedev

[5] Auger-Aliassime (CAN) vs [12] Tiafoe (USA)

[14] Khachanov vs [2] Tsitsipas (GRE)