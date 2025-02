Michelle Hunziker e Alvise Rigo complici, scattano gli inevitabili sospetti. L'ex rugbista di Ballando molto vicino

Una coppia inedita che sembra animata da una intesa evidente dalle foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi: che stia per nascere qualcosa di più?

L’accoppiata è assai ghiotta, per via della notorietà e dell’ammirazione del pubblico nei suoi riguardi e per i momenti di celebrità sportiva vissuti da lui. L’abbinata Michelle Hunziker-Alvise Rigo è davvero imprevista, eppure appassionante.

Una coppia inedita, se fosse qualcosa in più della frequentazione casuale, che anima questo febbraio alla vigilia dell’appuntamento mediatico con l’evento per antonomasia dello showbiz televisivo, il Festival di Sanremo (che Michelle ha presentato).

Michelle Hunziker e Alvise Rigo, vacanza galeotta in Svizzera

Nel recente passato, Hunziker ospite di Verissimo e di Silvia Toffanin non si era ritratta e aveva ammesso di vivere una stagione di singletudine piena dell’amore delle sue figlie, dei suoi cari e anche di enormi soddisfazioni professionali. E, in effetti, in questi mesi, il ruolo di nonna del piccolo Cesare è l’unica variante al registro che avevamo annotato.

Anche nel podcast di Gianluca Gazzoli, The BSMT, la sua serenità raggiunta grazie al raggiungimento del suo centro ovvero l’equilibrio individuato tra le sue attività professionali, il percorso umano intrapreso e il rapporto con Aurora Ramazzotti, sua figlia, e le più piccole Celeste e Sole avute dall’ex marito Tomaso Trussardi è al centro del suo presente.

Il passato nel rugby e a Ballando

Un presente occupato pure da Alvise Rigo, ex sportivo ed ex ballerino concorrente di Milly Carlucci a Ballando con le stelle edizione 2021.

Stando al settimanale Chi, i due si sarebbero conosciuti a un evento promosso da Giorgio Armani a Sankt Moritz e, nei giorni successivi, avrebbero trascorso parecchio tempo insieme comparendo molto affiatati negli scatti del settimanale, che li ritrae anche con il campione di sci Giorgio Rocca, amico di Michelle.

“Anche i partecipanti all’evento sulla neve hanno notato fra i due una complicità e una naturalezza evidenti. Prima di partire per la Svizzera non si conoscevano, dopo poche ore si muovevano come una coppia rodata”, anticipa Chi.

Le storie precedenti di Rigo e Michelle Hunziker

Rigo, ex sportivo costretto a mettere da parte il rugby si è poi convertito in bodyguard, guardia del corpo, venendo fotografato spesso con Eleonora Berlusconi, che seguiva peer ragioni lavorative.

Dopo la chiusura dell’ultima storia ufficializzata da Michelle, nei mesi scorsi, alla showgirl erano stato attribuito un flirt con Matteo Viezzer, manager trevigiano nella moda, senza che ciò però fosse seguito da annunci e altre indiscrezioni. Anzi, calma piatta. Fino a queste foto che mostrano una Hunziker accesa da luce propria, come sempre, ma con l’ingrediente della leggerezza che meriterebbe. E che attraverserebbe, dopo quanto raggiunto, senza alcuna pretesa.