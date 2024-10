"Brignone e Goggia, la Coppa del Mondo si può vincere": Giorgio Rocca ci crede, chance grazie a Shiffrin

La stagione parte col gigante di Soelden e l'ex campione azzurro è fiducioso: il no della statunitense alle libere apre le porte del titolo a Sofia, ma soprattutto a Federica.

La stagione dello sci sta per ripartire. Il gigante di Soelden (sabato al femminile, domenica al maschile) apre la Coppa del Mondo 2024-25 e sono alte le aspettative sulle stelle azzurre. Giorgio Rocca, ad esempio, crede fermamente che Federica Brignone e Sofia Goggia possano conquistare il titolo della classifica generale. L’ex campione azzurro ha incitato le due campionesse, invitandole a raccogliere l’involontario assist fornito da Mikaela Shiffrin, che ha annunciato che non correrà più in discesa libera.

Giorgio Rocca, l’ex stella azzurra dello sci

Intervenuto a Milano alla presentazione della nuova campagna invernale del Livigno Team, l’ex vincitore della Coppa di slalom nel 2006, undici gare di coppa vinte e tre medaglie iridate conquistate in carriera, ha spiegato perché potrebbe essere l’anno buono per le due punte di diamante dello sci azzurro. In particolare per Brignone, in gara sin dalla gara inaugurale di Soelden. Ma anche per Goggia, che pure partirà un po’ in ritardo per le conseguenze dell’ultimo infortunio. Entrambe possono approfittare della scelta di Shiffrin.

Rocca lancia Brignone, Goggia e Bassino

Intervistato da Affariitaliani, Rocca ha anzitutto fatto un pronostico sul primo gigante dell’anno: “Marta Fassino e Federica Brignone sicuramente possono vincere subito e altre ragazze giovani si stanno affacciando col traino delle più forti….Mi hanno parlato di Giorgia Collomb, una ragazza valdostana molto brava. Però chiaramente abbiamo la sicurezza che davanti Brignone e Bassino, tocchiamo ferro, ci facciano fare bella figura. Aspettando Sofia Goggia che si sta riprendendo dall’infortunio”.

Coppa del Mondo, perché Brignone può farcela

Quanto alla classifica generale, le strategie di Shiffrin possono spingere le azzurre a crederci: “Assolutamente sì. Per Brignone e Goggia – quest’ultima purtroppo parte un po’ in affanno, un po’ in ritardo – può essere una buona occasione di portare in Italia la Coppa del Mondo. Sarebbe bello nell’anno pre-olimpico avere questo trofeo in casa nostra. In questo momento se dovessi sbilanciarmi direi più Brignone“.