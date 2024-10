Shiffrin, assist a Goggia e Brignone: "Non farò discese libere nella prossima Coppa del Mondo di sci"

La fuoriclasse statunitense ha preso una decisione dopo la terribile caduta di gennaio a Cortina: niente rischi, ma ora le rivali - e le due azzurre in primis - hanno più chance.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

A un certo punto ha pensato anche di smettere. Voleva chiudere con lo sci, mollare tutto. Proprio lei che detiene il record assoluto di vittorie in carriera (è a quota 97, a tre passi da 100, nessun essere umano ha vinto quanto lei in Coppa del Mondo) e che ogni anno parte coi favori del pronostico in ogni gara in cui è iscritta. Mikaela Shiffrin ha cambiato prospettiva dopo il volo nella discesa di Cortina dello scorso gennaio. E ora preferisce andarci cauta.

Shiffrin, niente discesa libera dopo la caduta a Cortina

Nel corso di un evento organizzato in Austria da Atomic, il suo fornitore di attrezzature, la fuoriclasse statunitense ha chiarito che non “rischierà” più e si asterrà dal gareggiare in discesa, almeno per la prossima edizione della CdM: “Niente discesa libera, non in questa stagione. Mi piacerebbe farla ancora, ma vedremo più in là”. Per il momento la decisione è presa e non sono in programma ripensamenti. Anche se questo potrebbe costarle punti preziosi in classifica.

Ritiro? Mikaela ci ha ripensato: “Voglio 100ma vittoria”

Due volte campionessa olimpica, cinque volte trionfatrice in coppa, Shiffrin ha chiarito che ora i cattivi propositi legati al ritiro sono stati accantonati: “Devo ammetterlo, ho preso in considerazione l’idea di non gareggiare affatto. Poi però ti svegli la mattina dopo, vai sulle piste e pensi ‘Sono motivata, voglio essere qui’. E infatti sono molto motivata, spero di arrivare presto a cento vittorie, sarebbe un traguardo monumentale nello sport”.

Meno gare per Shiffrin, più chance per Goggia e Brignone

Il fatto che Shiffrin, una sorta di “tuttologa” dello sci, abbia deciso di non gareggiare in discesa libera, per ragioni più che comprensibili, rappresenta comunque un assist indiretto a Sofia Goggia e Federica Brignone: con una concorrente concentrata solo sulle gare tecniche e fuori dalla disciplina più veloce, c’è qualche margine in più per tentare l’assalto alla Coppa del Mondo. Molto dipenderà dalle condizioni di Brignone e soprattutto di Goggia, a sua volta alle prese con una difficile ripresa dopo l’ennesimo infortunio.