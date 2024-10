Goggia torna sugli sci insieme a Delago in Val Senales per preparare il rientro a dicembre in Coppa del Mondo

Goggia e Delago tornano sugli sci in Val Senales dopo i rispettivi infortuni per preparare il rientro a dicembre in Coppa del Mondo

Sofia Goggia sembra essersi messa definitivamente alla spalle il grave infortunio a tibia e malleolo subito lo scorso febbraio come dimostra la decisione di andare ad allenarsi da oggi martedì 15 ottobre a venerdì 18 in Val Senales, dove dovrebbe tornare a indossare gli sci per preparare il rientro in Coppa del Mondo per le tappe di Beaver Creek in programma tra il 14 e il 15 dicembre.

Con lei sulle piste da sci dovrebbe rivedersi anche l’altra discesista azzurra Nicol Delago, che ha accorciato di non poco i tempi di recupero per tornare sulla neve in confronto ai mesi inizialmente previsti.

Goggia torna sugli sci in Val Senales

Come annunciato qualche giorno fa, Sofia Goggia è finalmente pronta a tornare sugli sci. La discesista bergamasca infatti è andata oggi martedì 15 ottobre in Val Senales, dove si allenerà fino a venerdì 18 sciando sulle piste a scopo riabilitativo per preparare il rientro in Coppa del Mondo, che come da lei annunciato non dovrebbe avvenire all’inizio della competizione, ma in occasione dell’inizio delle gare di velocità con la discesa libera e il Super-G in programma tra il 14 e il 15 dicembre a Beaver Creek.

Delago accorcia i tempi di recupero

Con Goggia dovrebbe rivedersi sugli sci – ben prima dei due mesi di stop inizialmente previsti – anche Nicol Delago, che a metà settembre si era procurata una frattura scomposta della clavicola destra dopo una caduta a Ushuaia e come Sofia punta a rientrare per le tappe di Beaver Creek. Le due discesiste azzurre saranno seguite dagli allenatori Luca Agazzi e Giovanni Feltrin.

La prossima tappa per il rientro

Come detto prima l’allenamento in Val Senales è a scopo riabilitativo, di conseguenza le due azzurre non spingeranno ancora al massimo sugli sci. Fondamentale in questo senso per Goggia e Delago sarà la trasferta allo Speed Center di Copper Mountain in programma a novembre.