Brignone loda Sinner: "Ha fatto bene a scegliere il tennis". Il sogno Milano-Cortina 2026

A pochi giorni dal debutto stagionale, Federica Brignone prova a tracciare il suo futuro. "Le olimpiadi restano un bel sogno, ma oggi più raggiungibile. Sinner? Mi piacerebbe conoscerlo"

Merce rara, la sincerità. “Sinner? Ha fatto bene a scegliere il tennis. Fosse rimasto sciatore, certamente avrebbe fatto molta più fatica a emergere”. Federica Brignone non ha mai conosciuto di persona Jannik, ma ha capito che tipo è: “Umile, quadrato, gran lavoratore. Uno che raggiunge i propri obiettivi senza sbatterti in faccia i suoi successi. Insomma, è un grande campione, ma resta discreto. Ed è questa la sua miglior virtù”.

Con la testa giusta: “Se sto bene andrò avanti”

Quasi colleghi, perché in fondo Sinner alla neve ha sempre dato del tu, al punto che da bambino si divideva tra le gare di sci e le patite di tennis. Alla fine però il giovane altoatesino ha scelto la racchetta, a differenza di Federica che “quasi” non ha avuto scelta, essendo nata in una famiglia a totale vocazione sciistica. Anche se oggi il pensiero è rivolto non tanto al passato, quanto al futuro.

“Tutti mi chiedono cosa voglio fare, ma adesso non ci penso. Fino a quando avrò voglia di lavorare in un certo modo, allora resterò nel circo bianco. Non parlo di essere competitiva, ma di metodo: devo star bene fisicamente e mentalmente, il resto verrà tutto da sé. Risultati inclusi. Ma se non dovessi sentire più quella spinta, allora probabilmente quello sarebbe il momento di dire basta”.

Sogno olimpico: “Adesso mi sembra più realizzabile”

La Brignone di oggi è diversa da quella di 10 anni fa, quando cominciava a vincere ma non con la stessa costanza che ha avuto nelle ultime stagioni. “Avrei voluto avere una decina di anni fa la testa che ho adesso. Però poi mi accorgo che se sono arrivata qui è proprio grazie a tutto il percorso che ho fatto, dove cose buone e meno buone si sono alternate.

Cambiare è la cosa più difficile del mondo: io ho accettato il cambiamento nel corso della mia vita da atleta e il cambiamento mi ha portato a essere quella che sono. Ho fatto un lungo percorso mentale, ho studiato e cercato di essere una persona migliore”.

Una persona che potrebbe porsi come ultimo grande obiettivo i giochi di Milano-Cortina 2026. “Ad oggi, le olimpiadi rappresentano da un lato uno stimolo e dall’altro uno stress. Certo, poterle disputare in Italia è un sogno: sono state tutte lontane le 4 che ho disputato, e gareggiare davanti ad amici, familiari e tifosi non ha prezzo. Tre anni fa mi vedevo lontanissima dai giochi, oggi dico che rappresentano un bel sogno. Ma sarò presente solo se saprò mantenere e conservare la motivazione che ho oggi”.

L’altro sogno: rivincere la Coppa e poi… mettersi ai fornelli!

Quella motivazione che sente di avere è quella che la riporterà a Soelden, dove ha vinto 9 anni fa salendo altre tre volte sul podio. “La stagione di Coppa del Mondo sarà al solito molto stressante e impegnativa. Chi sono le favorite? Shiffrin e Gut-Behrami, ma poi ogni annata fa storia a sé. Personalmente spero solo di star bene, perché fino a giugno ho dovuto curare il ginocchio che m’ha tormentato da gennaio in poi e questa estate mi sono allenata poco in pista e tanto in palestra”.

La coppa di cristallo alzata nel 2020 rimane la punta massima di una carriera fatta di tre medaglie olimpiche (un argento e due bronzi) e tre mondiali (un oro e due argenti). “Sogno di rivincere la coppa generale, ma adesso penso solo a godermela, perché se sto bene e sono libera di testa so di potermi regalare tante soddisfazioni”.

E una volta appesi gli scarponi al chiodo, magari passare dietro… ai fornelli. “Vero, adoro cucinare, soprattutto i dolci: tiramisù, tortini al cioccolato e gelato, questi sono i miei dolci preferiti. Ma in generale quando smetterò vorrei viaggiare per qualche mese prima di tornare a lavorare nello sport. Nella preparazione sono rigorosissima, ma nella vita non sono un’asceta: mi piace fare festa, ballare e divertirmi”. Se lo deve fare per festeggiare qualche vittoria, tanto meglio.