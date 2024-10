Brignone, frecciata a Vonn: "Davvero vuol tornare dopo il ritiro? Non capisco perché, con me non accadrebbe"

Federica Brignone si prepara al debutto di Soelden e parla anche del possibile ritorno di Lindsey Vonn: "Dopo tutti i sacrifici fatti, perché tornare a 40 anni? Non lo capisco".

È cominciata la settimana delle “notti in bianco”. Quella in cui Federica Brignone proprio non ne vuol sapere di prendere sonno: “Quando arriva il primo gigante della stagione, quello di Soelden, è impossibile riuscire a dormire”.

Segno che la Coppa del Mondo è finalmente alle porte, con la valanga rosa pronta a inondare di azzurro i podi un po’ in tutte le specialità (oddio, nello slalom speciale sarà sempre un problema…). E Federica, giovane 34enne che fa della passione la sua miglior virtù, è pronta a dare battaglia. Anche a parole, perché quello che gli passa per la testa per lei non è mai stato un problema.

Lindsey, ma perché lo fai? “No a un’operazione nostalgia”

Anche quando c’è da parlare di Lindsey Vonn, che di anni ne ha appena compiuti 40 e che ha annunciato la volontà di tornare alle competizioni. “Ma perché lo fa?”, si domanda la sciatrice valdostana. “Chiariamo un punto: io quando annuncerò il mio ritiro lo farò una volta per tutte, non aspettatevi di rivedermi qualche anno più tardi al cancelletto di partenza, perché ciò non potrà mai accadere. Insomma, Dio solo sa quanti sacrifici fanno gli atleti nel corso della loro carriera”.

“Allora mi domando: perché tornare quando si può cominciare finalmente a vivere una vita “normale”? Spero che quella di Vonn non sia un’operazione nostalgia: sarò contenta per lei se sarà felice di tornare, ma spero che non debba farlo per la protesi al ginocchio, perché allora ne sarei molto dispiaciuta”.

In realtà la statunitense non ha annunciato il rientro alle gare, ma indiscrezioni la vorrebbero pronta a ricoprire il ruolo di apripista nelle gare di velocità di Beaver Creek, in programma a metà dicembre. Ma siccome nessuno ha smentito le voci di un possibile ritorno all’attività agonistica, qualcuno c’ha ricamato sopra, ipotizzando la volontà della fuoriclasse statunitense di puntare a partecipare alle olimpiadi di Milano-Cortina, tenuto conto anche del fatto che sull’Olimpia delle Tofane ha conquistato 11 dei suoi 82 successi in Coppa del Mondo.

La stagione alle porte e il focus sui Mondiali

Se Brignone non è sembrata affatto entusiasta all’idea di rivedere le vecchia rivale al cancelletto di partenza, la sua di stagione è comunque pronta al decollo. Con Soelden che si presenta alla stregua di un gustoso antipasto in vista di un’annata alla quale la 34enne vincitrice della Coppa del Mondo 2020 sente di voler chiedere tanto.

“Lo scorso anno ho voluto un po’ strafare, facendomi distrarre dai risultati. Che a un certo punto hanno smesso di arrivare, mentre crescevano errori e dubbi. La stagione sarà lunga, ci saranno anche i Mondiali a Saalbach, quindi sarà importante arrivare preparata a febbraio, e non sprecare troppe energie prima”.

“In carriera ho avuto già più di quanto sognassi e pertanto oggi inseguo solo la leggerezza di aver fatto della mia passione un lavoro. Ma quando non mi sentirò più competitiva, è allora che appenderò gli scarponi al chiodo. Ora però vado avanti anno per anno, e questo sento che può essere uno di quelli buoni”.

Milano-Cortina? Federica non sa ancora se ci sarà

Il grande punto di domanda di Federica fa rima con Milano-Cortina, appuntamento al quale non vorrebbe mancare, ma dove per sua stessa ammissione “deciderò di essere presente solo tra un anno, oggi è troppo presto”.

Il focus è su Soelden, ma anche sulle possibilità di giocarsi le varie coppe. “Shiffrin non farà più le discese? Resta fortissima, così come Lara Gut-Behrami. E poi non dimentico Petra Vhlova, che ha ripreso ormai dall’infortunio e merita di essere tenuta in debita considerazione. Io punto a non avere cali durante la stagione: i mondiali sono l’obiettivo principale, ma per arrivarci bene non sarà una cosa semplice”.

E ci sarà da tener conto anche degli spostamenti: “Andremo due volte negli USA, in tempi diversi. Non lo so, pare che la FIS abbia lavorato di concerto con l’agenda ONU per cercare di pensare anche all’ambiente. Ma che volete che vi dica? Speriamo davvero di avere sempre più a cuore il pianeta”.