Milano Cortina, Abodi: "Pista bob? Cercheremo di tenerla in Italia"

"Nei prossimi 20 giorni Cabina di regia per valutare dossier"

21-11-2023 20:11

Sulla pista da bob per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 “l’unica opinione che posso confermare ulteriormente è che cercheremo, nei limiti in cui riusciranno ad arrivare le risposte tecniche e tecnico-economiche, di mantenerla in Italia”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine del Dla Piper Sport Forum in corso a San Siro. “La prossima settimana, o nei prossimi 20 giorni, contiamo di organizzare una Cabina di regia per valutare il dossier che ci arriverà dalla società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 e mettere in condizione poi la Fondazione, credo tra il 5 e il 6 di dicembre, di assumere una determinazione”, ha aggiunto.