Sci alpino, Soelden si prepara per il via della stagione: Brignone e Bassino cariche, Goggia non rischia

A Soelden è tutto pronto per il via della nuova stagione di Coppa del Mondo: in campo femminile Brignone e Bassino puntano in alto, al maschile si gioca di rimessa. Hirscher ancora in dubbio

La lunga attesa è finalmente agli sgoccioli: nel week-end a Soelden la Coppa del Mondo di sci alpino riaprirà ufficialmente i battenti con le due prove d’apertura, che tradizionalmente strizzano l’occhio ai gigantisti. Perché il ghiacciaio del Rettenbach è il palcoscenico perfetto per togliersi di dosso la ruggine dei lunghi mesi estivi: quest’anno di neve ce n’è in abbondanza, e se non interverranno altre situazioni meteorologiche (sempre da temere a queste latitudini) la partenza è da considerarsi assicurata. Con l’Italia pronta subito a giocarsi carte importante, specialmente in campo femminile.

Sofia ancora a casa, ma Fede e Marta ci provano

Non ci sarà Sofia Goggia, ancora in ripresa dopo l’infortunio alla tibia e al malleolo che lo scorso febbraio l’ha estromessa dai giochi per le coppette di specialità (era nettamente avanti in quella di discesa e messa bene in quella di supergigante). La bergamasca dovrebbe rientrare soltanto in America, a inizio dicembre, la l’Italia ha comunque due carte pesanti da giocare sul Rettenbach: Federica Brignone e Marta Bassino vantano una vittoria a testa nella prova d’apertura di Soelden, anche se quella di Fede è lontana ormai 9 anni (era il 2015: sul podio con lei Shiffrin e Weirather), mentre Marta ha vinto nel 2020 proprio davanti alla valdostana e a Petra Vlhova.

Che la pista però piaccia a Brignone non è un mistero: oltre al successo del 2015 vanta ben tre secondi posti, l’ultimo dei quali ottenuto lo scorso anno dietro a Lara Gut-Behrami, che quando vince però un’italiana sul podio se la porta sempre (era successo anche a Bassino, terza nel 2017). L’Italia a Soelden vanta anche un’altra vittoria, lontana nel tempo: è quella di Denise Karbon, vittoriosa sulle nevi austriache nel 2008.

Riecco Shiffrin: che sfida con Gut-Behrami

Gli occhi di tutti, come logica vuole, saranno rivolti soprattutto su quel che faranno Shiffrin e Gut-Behrami, con la statunitense che punta a fare man bassa di punti nelle discipline tecniche per poter dare l’assalto alla sfera di cristallo, avendo annunciato di voler rinunciare alle gare veloci dopo la caduta dell’anno passato a Cortina.

L’Italia presenterà al via 7 atlete: oltre a Brignone e Bassino spazio a Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb, quest’ultima al debutto assoluto in Coppa del Mondo dopo gli exploit ottenuti ai giochi olimpici giovanili dell’anno passato, quando riuscì a portare a casa ben tre medaglie. Appuntamento sabato alle 9,30 con la prima manche e alle 12,30 con la seconda (diretta Eurosport e RaiSport HD).

De Aliprandini e Vinatzer le carte al maschile

Domenica toccherà come tradizione agli uomini, che non gareggiano sul Rettenbach da due anni, beffati lo scorso anno dalle cattive condizioni meteo con tanto vento a rendere impossibile lo svolgimento della gara. A differenza delle ragazze, il contingente maschile è certamente meno competitivo, anche se l’auspicio è che l’imprevedibilità della gara inaugurale possa regalare qualche gioia inattesa.

Saranno in totale 5 gli azzurri al via: Luca De Aliprandini è quello con le maggiori aspirazioni di chiudere almeno tra i primi 10, seguito da Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle, Simon Talacci e Alex Vinatzer. Quest’ultimo, dopo i progressi dell’anno passato mostrati in gigante, spera di poter ottenere subito un bel piazzamento per guadagnare punti e un miglior pettorale di partenza.

Potrebbe esserci anche Filippo Della Vite al cancelletto di partenza, ma una decisione al riguardo verrà presa solo all’ultimo, dopo che una caduta in allenamento gli ha procurato la frattura scomposta del pollice della mano destra e un piccolo taglio.

I grandi ritorni: Braathen sicuro, Hirscher in dubbio

Sul Rettenbach però tutti aspettando i due grandi “cavalli di ritorno” della stagione maschile di Coppa del Mondo: Lucas Braathen e Marcel Hirscher si stanno allenando proprio sulle nevi austriache, come ha dimostrato una foto postata dal norvegese (ma di passaporto brasiliano, paese d’origine della madre e nazione con la quale ha deciso di tesserarsi). E se il primo ha praticamente già confermato la propria presenza al via, il secondo è rimasto più sul vago, ribadendo di voler rientrare solo quando sentirà di essere pronto per competere con i migliori.

Hirscher, che gareggerà sotto bandiera olandese (la nazione da cui proviene sua madre), scioglierà la riserva solo all’ultimo, col pubblico austriaco in fibrillazione da giorni. Ci saranno invece il dominatore delle ultime stagioni, Marco Odermatt, e i suoi rivali Loic Meillard, Zan Kranjec ed Henrik Kristoffersen.