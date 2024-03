Sci Alpino, Gigante Aspen: Steen Olsen beffa Odermatt nella prima manche, bene De Aliprandini

In Gara 2 del Gigante Maschile di scena sulla pista di Aspen Marco Odermatt manca il successo nella prima manche, vinta da Steen Olsen. Buon sesto posto per Luca De Aliprandini

02-03-2024 19:38

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

Va in archivio il secondo gigante maschile di scena ad Aspen, con la prima manche che sorprendentemente non vedo il mattatore Marco Odermatt nella prima posizione. Questa è stata occupata da Alexander Steen Olsen, mentre il già trionfatore della Coppa di specialità è terzo, dietro a Loic Meillard. Azzurri in top ten, con Luca De Aliprandini sesto.

Gigante Maschile Aspen, Gara-2: nella prima manche Steen Olsen mette in fila Meillard e Odermatt

Quindi, la prima manche della Gara-2 sulla Strawpile ha impresso una piccola frenata nella marcia trionfale dello svizzero, fresco campione in Coppa del Mondo: Odermatt punta a vincere il nono gigante su nove disputati nella competizione stagionale, e potrebbe anche farcela, ma per il momento il giovane norvegese Steen Olsen sancisce la propria superiorità a metà gara (in particolare nel tratto finale).

Dietro di lui troviamo Meillard, che manca la vittoria per soli 9 centesimi, staccando comunque il connazionale Odermatt che ha dimostrato di essere tutto sommato pure umano anche oggi dopo Gara-1 di ieri (comunque vinta), per via di qualche leggerezza commessa nella sua sciata tra le porte larghe. Sono 32 i centesimi di distacco da Steen Olsen.

De Aliprandini sesto nella prima manche

In quel del Colorado si piazza nella prima manche del gigante di Aspen lo sloveno Zan Kranjec, che accusa un ritardo di 7 centesimi dal podio. Quarto il norvegese Timon Haugan a 60 centesimi dalla vetta.

Spicca poi in sesta posizione il migliore dei nostri italiani, ovvero Luca de Aliprandini. Il nostro sciatore chiude a 1 centesimo dal quarto posto, cedendo qualcosa nella parte finale dopo buona parte della sua prova in cui ha dato degli ottimi riscontri cronometrici.

Il resto della top ten della prima manche e gli altri italiani

Al settimo troviamo poi il croato Filip Zubcic, a 67 centesimi di ritardo. La top ten si chiude con i norvegesi Henrik Kristoffersen, con un secondo e 6 centesimi dalla vetta, ed Atle Lie McGrath, a +1.07, mentre al decimo posto troviamo lo svizzero Thomas Tumler, il cui gap è di 1.09.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Filippo Della Vite chiude 12esimo a un secondo e 32 centesimi di ritardo, mentre Alex Vinatzer è 14esimo a +1.58. Scorrendo la lista dei tempi, troviamo poi Hannes Zingerle, 17esimo a +1.85, e Giovanni Borsotti, che si piazza 19esimo a +2.03.

La seconda e decisiva manche si correrà alle 21:00, ora italiana.