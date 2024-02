Sci, Gigante Palisades Tahoe, prima manche: Odermatt tallonato da Kristoffersen, male gli italiani

Nella prima manche del settimo appuntamento della Coppa del Mondo maschile, lo slalom gigante di Palisades Tahoe, Marco Odermatt ed Henrik Krisofferesen fanno il vuoto rispetto agli avversari. Lo svizzero è tallonato dal rivale, lontani gli italiani

24-02-2024 20:44

Marco Odermatt conferma il suo status, Henrik Kristoffersen lo tallona mentre gli italiani per ora restano fuori dai primi dieci con distacchi abbastanza cospicui. Questa la sintesi della prima manche della settima gara stagionale della Coppa del Mondo maschile, di scena in California nello scenario di Palisades Tahoe. Lo svizzero, già vincitore dei primi sei giganti di stagione, proverà ad imprimere il suo sigillo anche in questo settimo, partendo già col piede giusto nella prima run.

Sci, Slalom Gigante Palisades Tahoe: Odermatt in testa nella prima manche, ma Kristoffersen è vicinissimo

Eppure per Odermatt potrebbe non essere questa volta una passeggiata sul velluto verso una conquista matematica della Coppa del Mondo generale (con ben dieci appuntamenti in anticipo). Il già trionfatore della Coppa di specialità nello slalom gigante del 2022 e 2023 infatti sta facendo i conti con un agguerrito cliente, ovvero Kristoffersen, che a Palisades Tahoe termina per ora a 15 centesimi dall’elvetico, primo nella manche con un tempo di 1:06.48.

Questi i due sciatori che hanno imposto la propria legge verso un resto del mondo che guarda i due contendenti da una certa distanza. Terzo posto per un comunque ottimo River Radamus, a 78 centesimi dalla vetta, seguito da Filip Zubcic, 87 centesimi. Il resto della top ten vede al quinto posto Thomas Tumler, che apre la sequenza dei distacchi superiori al secondo (+1.27); sesto Raphael Haaser (+1.30), settimo Loic Meillard (+1.42), ottavo Zan Kranjec (+1.65), nono Gino Caviezel (+1.76) e infine Manuel Feller a 1.79 da Odermatt. Male Alexander Steen Olsen, che si classifica solo 25eimo, con un ritardo di 2.73.

La situazione degli italiani: il migliore è Della Vite, 12esimo

Come abbiamo anticipato, gli italiani per ora stanno fuori dai primi dieci posti, quasi appaiati. Al 12esimo posto il migliore dei nostri, vale a dire Filippo Della Vite, che resta a 2 secondi e 6 centesimi dalla vetta. A un centesimo dal collega ecco Luca De Aliprandini, 13esimo, la cui sciata è stata sporcata da una sbavatura andando un po’ largo sulla curva sul muro. Alex Vinatzer è 14esimo a 2.11. Fuori dai qualificati Hannes Zingerle, che accusa un distacco di 3.27, e Giovanni Borsotti, che si ferma quasi subito e non conclude la prova.

Alle 22 in punto (ora italiana, ovviamente) la seconda e decisiva manche.