Sofia Goggia torna sugli sci dopo il lungo infortunio, la replica di Brignone che riaccende la rivalità

Sofia Goggia ha annunciato su Instagram il suo ritorno agli allenamenti sugli sci dopo il lungo stop a cui è stata costretta a causa di un infortunio, e sui social arriva la risposta di Federica Brignone

Sofia Goggia è tornata e ha già cominciato a riprendere confidenza con la neve dopo il lunghissimo infortunio che l’ha tenuta fuori per gran parte della scorsa stagione. Ora però il momento negativo sembra alle palle con la sciatrice azzurra che riprende la marcia per tornare alle gare. E sui social arriva anche la replica dell’amica/rivale Federica Brignone.

Il messaggio di Sofia Goggia: “Senza fretta e senza sosta”

Sofia Goggia è un manuale vivente di come si recuperi da un infortunio. La sciatrice azzurra ha saputo reagire ancora una volta a un evento sfortunato che l’ha colpita, l’ha fatto con una straordinaria forza di coraggio e spirito di sacrificio per tornare a fare quello che ama di più. Ed è stata proprio l’atleta bergamasca a raccontare tutto il suo percorso riabilitativo che l’ha portata a tornare sugli sci per la prima volta ella giornata di ieri: “Quattro mesi dopo, prime curve, senza fretta ma senza sosta…animus pugnandi. Ci vorrà del tempo, calma e pazienza. E’ già tantissimo essere sulle neve oggi. E un sentito grazie a chi mi supporta e sopporta”.

Goggia: l’infortunio e la riabilitazione

Una stagione positiva per Sofia Goggia, quella 2023/2024, che però si è interrotta in maniera brusca e dolorosa iol 5 febbraio scorso. Dopo essere salita per due volte sul podio, l’azzurra infatti è caduta in un alimento a Ponte di Legno subendo la frattura di tibia e malleolo della gamba destra. Il solito incidente sfortunato per l’azzurra, che già in passato ha pagato dazio agli infortuni, con uno sci che è rimasto impigliato in una porta costringendola a una rovinosa caduta ad alta velocità. Per lei è stato necessario un immediato intervento chirurgico e già pochi giorni dopo ha cominciato un lungo e faticoso percorso di riabilitazione che la 31enne ha raccontato passo dopo passo sui suoi canali social.

Brignone: “Anche io torno sulla neve”

A distanza di poche ore dalla pubblicazione del ritorno sugli sci di Sofia Goggia, arriva anche il messaggio social di Federica Brignone. Per la sciatrice azzurra autrice di un’altra stagione di altissimo livello, le ultime settimane sono state quelle di una meritata vacanza. Dopo un’annata lunghissima passata sulla neve, l’azzurra ha deciso di concedersi mare ed escursioni, ma la montagna resta sempre l’amore più grande e sui social posta uno scatto ul Monte Bianco: “Cresta della Tour Ronde, anche io sono tornata sulla neve”. Chissà che non sia proprio una risposta diretta a Sofia Goggia con la voglia di riaccendere la sfida tra le due “regine delle nevi” italiane.