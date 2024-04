Sci alpino, Sofia Goggia in vacanza in Egitto ma con il cuore da Fiorello e annuncia la partecipazione a Viva Rai2!

La sciatrice azzurra, Sofia Goggia, ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in Egitto prima di tornare alla riabilitazione. E dopo il “caso dei due piedi sinistri” torna da Fiorello

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Sofia Goggia non si ferma un attimo. Il terribile infortunio che ha tagliato a metà la sua stagione agonistica e l’ha messa di fronte a un altro ostacolo da superare non ha scalfito la sua voglia di divertirsi, di interagire con i tifosi e soprattutto di sorridere come ha mostrato nell’ultima storia pubblicata su Instagram dalla sua vacanza in Egitto.

Goggia sceglie l’Egitto

La prima fase della riabilitazione dopo l’infortunio procede nel migliori dei modi per Sofia Goggia che ha deciso di prendersi qualche giorno di vacanza prima di ricominciare il suo lavoro in palestra e in attesa di tornare a sciare dal prossimo luglio. L’atleta bergamasca ha deciso di staccare la spina ed è partita in direzione Egitto per qualche giorno di vacanza prima di tornare al durissimo lavoro che la sciatrice ha documentato passo per passo sui social. Qualche giorno fa l’ultimo aggiornamento in cui ha raccontato di aver effettuato ancora un controllo a Milano dai medici che l’anno operata: “Il callo si sta formando, siamo attorno al 70% e questo significa che i frammenti si stanno amalgamando. Sono contenta di come ho affrontato tutto”.

La partecipazione da Viva Rai2! di Fiorello

Sofia Goggia non ha mai nascosto la sua ammirazione per Fiorello e anche dall’Egitto ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra con orgoglio il cellulare con cui sta seguendo la trasmissione del conduttore siciliano e rivela: “Non si rinuncia nemmeno in vacanza. PS. Sarò lì settimana prossima”. E chissà se l’ospitata da Fiorello possa essere anche l’occasione per qualche rivelazione importante visto che Sofia non è mai stata di certo timida di fronte alle telecamere.

Goggia e il “caso dei due piedi sinistri”

A fare scalpore è stata copertina di “7”, il magazine del Corriere della Sera, con la foto della sciatrice azzurra con due piedi “sinistri” a causa di un errore del fotografo. L’azzurra ha deciso di intervenire in trasmissione: “Avevano pensato che l’operazione al mio piede fosse andata un po’ storta – ha scherzato in quella occasione – Ho pensato che gli ortopedici avessero fatto un pessimo lavoro nonostante tutte le rassicurazioni. Magari il PD vuole ripartire da me o meglio dai miei piedi. L’unica cosa che non hanno ritoccato è stato il cane”.