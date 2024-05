Sofia Goggia, feste e sfottò per l'Atalanta in finale di Europa League: "Il salame è meglio della baguette"

Tra i tifosi nerazzurri che hanno celebrato la storica qualificazione non poteva mancare Sofia Goggia: esultanza "particolare" e subito virale per la campionessa di sci sui social.

La qualificazione dell’Atalanta in finale di Europa League ha fatto impazzire di gioia un’intera città. Hanno fatto le ore piccole a Bergamo per celebrare il trionfo della formazione di Gasperini sul Marsiglia, che ha spalancato davanti ai nerazzurri le porte della seconda finale stagionale: dopo quella di Coppa Italia all’Olimpico di Roma contro la Juventus, il match decisivo per l’Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Atalanta-Bayer Leverkusen, la finale di Europa League scatena Sofia

Partita che si preannuncia complicatissima contro i tedeschi di Xabi Alonso, imbattuti quest’anno (40 vittorie e 9 pareggi) e già campioni di Germania con largo anticipo. Bayer che ha eliminato la Roma nell’altra semifinale. Per il momento, però, è l’ora dei festeggiamenti per un traguardo storico per la Dea. E tra i tifosi più scalmanati della squadra nerazzurra non poteva mancare lei, Sofia Goggia. La campionessa di sci, alle prese con la riabilitazione post infortunio, ha seguito con palpitazione la semifinale col Marsiglia. E a fine partita ha dato vita a una celebrazione “particolare”, in pieno stile Goggia.

Sofia Goggia e il post…gastronomico: “Salame meglio della baguette”

Sofia, infatti, ha improvvisato uno sfottò a sfondo gastronomico mettendo a confronto un prodotto della tradizione contadina orobica con una delle icone della gastronomia francese. “Ol salàm l’è mèi de la baguette”, il suo messaggio su X. Vale a dire, in bergamasco stretto: “Il salame è meglio della baguette”. Il tutto sfoggiando un’iconica maglietta raffigurante un’altra specialità culinaria di Bergamo, con una scritta che non ha bisogno di essere tradotta: “You’ll never eat polenta alone”. Chi se non Sofia Goggia avrebbe potuto mettere in piedi una roba del genere?

Lo sfottò della campionessa tifosa della Dea è virale sui social

Tanti i commenti in calce all’immagina postata sui social dalla campionessa di fede atalantina. “Ma come, un solo piede sinistro?”, ironizza un follower. “Bisogna che vai a Dublino adesso!”, suggerisce scaramanticamente un tifoso nerazzurro. “Anche lo spiedo”, propone invece un altro utente con l’acquolina in bocca. E non può mancare poi “Pòta!”, scritto da un’altra tifosa. Insomma, anche Sofia Goggia al settimo cielo per l’Atalanta. Una squadra capace di far sognare tutti.