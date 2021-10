Ballando, chi è Alvise Rigo: il rugby, Sanremo, Eleonora Berlusconi

21-10-2021 16:49

L’attrazione fatale di Alvise Rigo per la televisione sta portando a dei risultati notevoli: si vocifera già di una intesa che rischia di replicare quanto si è consumato (fino alla noia) sulla coppia Raimondo Todaro-Elisa Isoardi con la sua maestra, Tove Villfor.

Per lui, ragazzo veneziano che a 29 anni vanta più vite sul fronte del video ha già raccolto successi e apprezzamenti, a partire dalla giuria di Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli intravede in lui forse un nuovo Daniele Scardina, pur no pronunciandone mai il nome, mentre Carolyn Smith ne ha notato le movenze e la sua predisposizione al movimento. Un primo entusiasmo che non va scartato considerata la scarsa propensione della giuria, in un esordio, a elogiare così intensamente un concorrente che nel suo specifico caso arriva dallo sport.

Alvise Rigo: la passione per il rugby

Alvise infatti è un rugbista che ha interrotto il suo percorso a causa dei ripetuti infortuni subiti, dei quali ha raccontato i rischi proprio in una clip di Ballando. Trasferitosi a Padova per studiare ad appena 18 anni, Alvise ha fatto del rugby uno stile di vita: Lazio, Petrarca, San Donà e Valsugana Rugby le società in cu ha militato con discreto successo per poi preferire altro.

Dopo l’ennesimo infortunio, alla caviglia a un anno dalla frattura del setto frontale lo ha messo davanti all’evidenza: doveva scegliere. E decidere in fretta. Così Rigo si è trasferito a Milano, città che gli ha offerto l’opportunità di mutare il corso della sua carriera.

Alvise Rigo e il trasferimento a Milano

Secondo quanto si evince dai suoi social, Linkedin e Instagram, attualmente Rigo combina la sua attività di personal trainer con quella di Guest and product expert di QVC, emittente specializzata nella vendita televisiva che Rigo frequenta nelle sue incursioni.

Proprio per la sua fisicità, Alvise Rigo ha poi lavorato nella sicurezza come bodyguard: ha prestato servizio come addetto a eventi privati e come bartender; la notorietà è giunta però diversamente.

Alvise Rigo e gli esordi in televisione

Il grande pubblico o la platea televisiva lo hanno già intercettato ben prima di Ballando, al fianco di Antonella Clerici durante la serata del Festival di Sanremo 2020 che la vedeva condurre al fianco di Amadeus; allora il suo prorompente sorriso accanto a quello spigliato della Clerici destò attenzione, ma nulla di più. E anche quando venne fotografato accanto a Eleonora Berlusconi, tempo addietro, scattò una rincorsa alquanto sterile al pettegolezzo che si esaurì con la pubblicazione di alcune foto.

Alvise Rigo e la grande occasione di Ballando con le stelle

Chissà che Ballando non conferisca ad Alvise Rigo quella celebrità sfiorata, fino ad ora, con il rugby. Anche se, come afferma egli stesso,

“I miei ex compagni mi prendono in giro: il rugby e la danza sono due mondi paralleli. io sono più portato per lo sport che per l’arte, ma sono qui per imparare”.

Quel che gli porterà Ballando, qualunque sarà il suo percorso in questa edizione, sarà la possibilità di toccare il pubblico generalista di Rai Uno e di conquistare, feeling o meno, una opportunità di successo.

VIRGILIO SPORT