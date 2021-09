Rugby, Sergio Parisse smette a fine stagione

In prossimità del 38esimo compleanno, Sergio Parisse ha annunciato che a fine stagione dirà addio al rugby. Con 142 presenze in Nazionale è il più presente di sempre con la maglia dell’Italia e il terzo a livello internazionale (alle spalle del gallese Alun Wyn Jones e del neozelandese McCaw). In carriera ha conquistato due campionati italiani, 1 Coppa Italia, 2 campionati francesi e 1 Challenge Cup giocando con il Benetton Treviso, 14 anni a Parigi con lo Stade Francais e dal 2019 col Tolone.

Parisse ha affidato all’agenzia di stampa francese AFP le sue parole d’addio: “Non voglio tirare troppo la corda, soprattutto a livello fisico, visto che mentalmente mi sento molto fresco. Tutti conoscono il proprio corpo e sanno cosa è capace di fare. Sapevo di avere la forza mentale e fisica per fare un’ultima stagione. C’era anche una discussione con il club. A 38 anni, ci sono domande che sorgono. Con il club, siamo tutti d’accordo che è stata una buona decisione. Ora non mi resta altro da fare che godermi ogni minuto di ogni partita che giocherò”.

Parisse, prima di dire addio, potrebbe essere convocato un’ultima volta dall’Italia per il Sei Nazioni. La decisione spetterà al ct Crowley, nel frattempo il campione di La Plata darà il massimo per regalarsi una meritata standing ovation dal pubblico azzurro.

