Daniele Scardina, il pugile si riprende "Ballando con le stelle"

Nell’edizione più tormentata, scandita dall’andamento dei tamponi a cui si è sottoposto l’intero cast, Milly Carlucci si presenta al pubblico di Rai Uno con un collegamento in diretta con Samuel Peron. Il maestro, presenza più che fissa del talent dance show, era risultato positivo al coronavirus ma non ha mai sviluppato la malattia, rimanendo asintomatico. “Ringrazio tutti, tutta la produzione – ha tenuto a dire il ballerino -. Ma soprattutto te, Milly, che mi hai seguito come una mamma in queste quattro settimane”. Con un tampone negativo e in attesa dell’esito di quello a cui si è sottoposto sabato, Samuel è presente comunque. In studio c’è anche Daniele Scardina, finalmente negativo.

Ballando con le stelle 2020: Scardina torna dopo il tampone negativo

L’avvio dell’esordio della nuova edizione dei Ballando con le stelle fa di queste traversie una componente emozionale, inclusiva e presente del programma. Anche Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina saranno nella prima puntata, dunque.

L’ex compagno di Diletta Leotta è citato nella presentazione e sarà presente nel corso della puntata. A distanza di settimane però il pugile potrebbe rientrare in gara sin dalla prima puntata stando a quanto precisato dalla padrona di casa Milly Carlucci durante la conferenza stampa di presentazione di Ballando: “Samuel Peron è ancora a casa, non ha ancora un tampone negativo. Daniele Scardina ne ha due negativi, è tornato con noi da pochi giorni, tenterà di entrare in gara”.

Daniele Scardina parla dei suoi allenamenti in video chiamata per Ballando

“Milly ci ha tutelato, dovevamo tutelare tutti quanti ed è stata la cosa giusta rimandare di una settimana però ora stiamo tutti bene e siamo pronti a spaccare”, ha detto Daniele Scardina ospite di C’è tempo per, lo spin-off di Unomattina Estate. Il pugile, parlando poi della sua partner di ballo, ha aggiunto: “Ci allenavamo tramite video chiamate, non è la stessa cosa. Ora stiamo velocizzando i tempi ma comunque ci siamo conosciuti meglio tramite chiamata”.

VIRGILIO SPORT | 19-09-2020 21:12